"أبرزهم ألونسو".. المرشحين لخلافة كلوب في تدريب ليفربول الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -

يبحث مسؤولي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي عن مدرب مميز في الفترة المقبلة بعد إعلان كلوب رحيله عن الريدز بنهاية الموسم الجاري.

المرشحين لخلافة كلوب في تدريب ليفربول الإنجليزي

وأكدت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية أنه يوجد العديد من الأسماء التي تم وضعها لاختيار الأنسب بينهم من أجل تولي تدريب ليفربول بعد رحيل كلوب.

وأوضحت أن الأسماء التي تم وضعها من أجل اختيار الأفضل بينهم هم، تشابي ألونسو مدرب بايرن ليفركوزن، روبيرتو دي زيربي مدرب برايتون، سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، ميتشيل مدرب جيرونا، أوناي إيمري مدرب أستون فيلا، جوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا، توماس فرانك مدرب برينتفورد، أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام هوتسبير.

ويعتلي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 48 نقطة.