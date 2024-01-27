نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. بوتشيتينو يعلق على رحيل كلوب عن ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، عن رأيه في رحيل المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، والذي أعلن عنه صباح أمس الجمعة.

وكان فريق تشيلسي سقط في فخ التعادل السلبي، أمام نظيره أستون فيلا، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

كلوب يعلن رحيله عن ليفربول في نهاية الموسم

وأعلن المدرب الألماني المميز يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، بشكل رسمي في تصريحات له صباح أمس الجمعة، أنه من المنتظر أن يرحل عن صفوف الريدز، في نهاية الموسم الجاري.



بوتشيتينو يعلق على رحيل كلوب عن ليفربول

وأكد بوتشيتينو عند سؤاله عن رأيه في رحيل كلوب عن ليفربول: "عندما تمت إقالتي من توتنهام، كانت الرسالة الأولى منه، أريد أن أظهر احترامي لأن مسيرته مع ليفربول مذهلة، علينا أن نحترم رغبته في الراحة."

وتابع: "كنت في حالة صدمة، اليوم كنت أعمل قبل المباراة بقليل، وتلقيت الأخبار، أخبار حزينة حقًا على محبي كرة القدم، نحن نفتقده بالفعل."