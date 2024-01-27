نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعيد لأنني سأنام أفضل.. تعليق ساخر من جوارديولا بشأن رحيل كلوب عن ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، على رحيل المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن تدريب الريدز، كما أعلن صباح أمس الجمعة.

وحقق فريق مانشستر سيتي فوزًا صعبًا على نظيره توتنهام هوتسبير، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأعلن الألماني يورجن كلوب بشكل رسمي، في تصريحات له مساء أمس الجمعة، إنه من المنتظر أن يرحل عن تدريب فريق ليفربول بشكل رسمي، بنهاية الموسم الجاري.

جوارديولا يعلق على رحيل كلوب عن ليفربول

وأكدوبيب جوارديولا في تصريحات له منذ قليل، عند سؤاله عن رحيل يورجن كلوب:" سوف أفتقده شخصيا، ولكني سعيد قليلًا لأنني سأنام بشكل أفضل قليلًا (يضحك)"، لأنني لن أفكر كثيرا قبل مباراة ليفربول ".

وتابع: "أتمنى له كل التوفيق فيما هو قادم؛ فهو مدرب لا يصدق، وشخص لا يصدق".