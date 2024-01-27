الرياضة

عاجل.. الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم الدوري المصري بعد تألقه في كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، أن النادي الأهلي يبحث بقوة عن التعاقد مع المهاجم الأنجولي مابولولو، لدعم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم الحالي.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار":" النادي الأهلي يحاول التعاقد مع مابولولو من الاتحاد السكندري، وإذا تمت ستكون صفقة رائعة للغاية للفريق".

وأضاف إبراهيم سعيد:" أرو أن من الصعب أن تتم بسبب نجاح مابولولو مع منتخب أنجولا في كأس الأمم الإفريقية والطبيعي سعره عالي الآن، بجانب أيضًا أن هناك عروض لضم اللاعب، أبرزها بشكتاش التركي لذلك ستكون مهمة الأهلي صعبة لضم اللاعب من الاتحاد السكندري".

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لمواجهات دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري عقب مسابقة كأس الأمم الإفريقية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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