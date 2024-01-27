نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيوتشر يحسم موقف حسام حسن من تدريب منتخب مصر ومصير ناصر ماهر من الرحيل إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن نادي فيوتشر مؤخرا، التعاقد مع حسام حسن نجم ومدرب الكرة المصرية، خلفا للبرتغالي ريكاردو فورموسينسو، بعد تراجع مستوى ونتائج الفريق في الموسم الحالي.

كما شغل إبراهيم حسن منصب مدير الكرة بالفريق، على أن يقوم علاء ميهوب بمهام المدير الرياضي.

- وليد دعبس يشيد بحسام حسن

وأكد وليد دعبس رئيس فيوتشر عبر برنامج أمم إفريقيا مع ( مهيب عبد الهادي ) عبر قناة إم بي سي مصر:" المدرب الوطني والمصري يختلف وكل بلاد العالم الآن تطبق هذا النظام وذلك بارز جدا في آسيا وافريقيا، وأبارك لنفسي على التعاقد مع حسام وإبراهيم حسن فهو إضافة كبيرة لنا".

وتابع عن وجود بند في عقده مع حسام حسن الرحيل حال تلقي عرضا من منتخب مصر:" لا استطيع الرد على هذه الأسئلة في الوقت الحالي، ولكن لا أحد يتأخر عم خدمة منتخب مصر".

وأختتم:" أي فائدة لمنتخب مصر سوف نكون أول داعم له، ونسير بسياسة واحدة في ملف التعاقدات، وسندرس احتياجتنا مع حسام حسن، وبعد ذلك يتم الاستقرار على الراحلين وناصر ماهر من ضمن تلك الملفات ورأي المدرب سيفصل الأمر".