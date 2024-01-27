نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك ينجح في تجديد عقد زيزو وساحر بيراميدز على أعتاب القلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تضع إدارة نادي الزمالك العديد من الأسماء البارزة والمتألقة في الفترة الأخيرة على طاولة المفاوضات، لبحث إمكانية ضم بعض الصفقات المؤثرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق.

وتأتي تلك الخطوة، عقب نجاح إدارة حسين لبيب في حل أزمة القيد التي منعت القلعة البيضاء من ضم أي صفقات جديدة هذا الموسم.

- زاهر يكشف صفقات الزمالك

وأكد سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورتس:" الزمالك بدأ صفقاته الجديدة، والحديث الآن عن خطط الصفقات الجديدة الإفريقية، ولكن أؤكد لكن أن زيزو زملكاوي".

وتابع:" مجلس إدارة الزمالك وعد ووفى، ووصل إلى اتفاق مع زيزو واللاعب لن يرحل إلى الدوري السعودي أو القطري، ذلك كان المجلس الحالي قبل الانتخابات ونجحوا في تحقيق ذلك".

وأختتم:" الزمالك يسير بخطى ضخمة في ملف الصفقات الذي يحدد أسماء من العيار الثقيل، وتوجد مفاجأة كبيرة في هذا الملف، حيث يقترب عبد الله السعيد للانتقال إلى الفارس الأبيض".