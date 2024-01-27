نتعاقد مع أي أسماء.. شحاته يفتح النار على اتحاد الكرة وفيتوريا

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أحمد جودة - القاهرة - وجه حسن شحاته، نجم الكرة المصرية ومدرب الفراعنة الأسبق الذي حقق ثلاثية كأس الأمم المعروفة في ثلاث نسخ متتالية، انتقاد كبير للبرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.

وتستعد كتيبة الفراعنة، لخوض منافسات دور ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية، أمام نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، مساء غدا الأحد.

- شحاته يهاجم فيتوريا

وأكد حسن شحاتة في تصريحات لبرنامج أمم إفريقيا مع (مهيب عبد الهادي) عبر إم بي سي مصر:" نتعاقد مع العديد من المدربين وفي النهاية نعرف أنه لايناسبنا ولا يحقق لنا الطموحات المطلوبة ونقول ذلك من الأداء والأخطاء البارزة".

وتابع:" لا يعقل أن يحدث ذلك معانا، ولكن نحن السبب نتعاقد مع أي أسماء ونوافق على أي ترشيح دون النظر إلى العديد من الأولويات".

وأختتم:" اتحاد الكرة المصري هو المسؤول عن كل ما يخص المنتخب، بجانب المشرف على الفريق والأشخاص الذين لديهم حق في دراسة السير الذاتية للمدربين، ونضع لهم راتب كبير والدولار ولن أنتقد أحد إلا بعد البطولة".