نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جنسيته برتغالي - الزمالك يقترب من بديل معتمد جمال "أسم مفاجئ" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل إدارة نادي الزمالك، حسم جميع الملفات الهامة والخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، لتعديل المسار من جديد هذا الموسم، بعد أن نجحوا في حل الأزمة الكبرى التي تضرب الفارس الأبيض وهي إيقاف القيد.

وتكثف إدارة القلعة البيضاء جهودها مؤخرا، لحسم ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي، لخلافة معتمد جمال خلال الموسم الحالي.



- الزمالك يقترب من التعاقد مع جوميز

وأكد مهيب عبد الهادي عبر شاشة ام بي سي مصر:" البرتغالي خوسيه جوميز يقترب من تدريب نادي الزمالك، بعد خروج المدرب البلجيكي هوكينج خرج من حسابات القلعة البيضاء بشكل مؤكد".

وتابع:" توجد العديد من الأسماء على طاولة مسؤولو الزمالك لتولي قيادة الفريق في الموسم الحالي أبرزهم برادلي وفينجادا ولكن جوميز هو الاختيار الأقرب حتى الآن وقد يكون الأسبوع القادم ".

وأختتم:" معتمد جمال يحظى بحب ودعم جميع اللاعبين وذلك ظهر بقوة في احتفالات الفريق في المواجهة الأخيرة أمام نظيره الرجاء المغربي، في البطولة الودية المقامة بالإمارات".