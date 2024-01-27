نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس انهيار رئيس الأهلي عقب خبر وفاة العامري فاروق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تلقت إدارة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة خبرا صادما، عقب وفاة نائب رئيس النادي، العامري فاروق، بعد صراع طويل مع المرض، والذي أجبره للسفر إلى الخارج لمتابعة الحالة بدقة.

- الخطيب ينهار بسبب العامري فاروق

وأكد مهيب عبد الهادي عبر شاشة ام بي سي مصر:" ظهر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حزين بشكل شديد بعد الوصول إلى مقابر عائلة العامري، حيث خرج يدوم حذائه ومن شدة التعب لم يتمكن من ربط حزائه".

وتابع:" العامري فاروق كان رجل بتمتع بحب وتقدير كبير من جميع الذين يعرفونه ويتعاملون معه، وذلك ظهر بشدة في عزاء الراحل".

على جانب آخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نظيره حتا الإماراتي، في ثاني المواجهات الودية للفريق خلال معسكر الإعداد الذي يقيمه السويسري مارسيل كولر، في ظل التوقف الدولي.

وأحرز الفرنسي أنتوني موديست، هدف الاهلي الوحيد في المباراة.