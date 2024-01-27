نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بعد عودته للسعودية".. موسيماني يطلب التعاقد مع نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي أبها السعودي مؤخرا، التعاقد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق لنادي الوحدة الإماراتي والأهلي المصري، بعد تزيل الفريق جدول الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

ولا يعتبر موسيماني بضيف جديد على السعودية، حيث سبق له أن تولى قيادة نادي أهلي جدة السعودي، ويقودهم من دوري الدرجة الأولى إلى روشن ثم يرحل عن الفريق.

- موسيماني يطالب بالتعاقد مع لاعب الأهلي

وأكد سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورتس:" أبها تعاقد مع موسيماني لإنقاذ الفريق في الموسم الحالي".

وواصل:" موسيماني لديه بعض المتطلبات لتدعيم صفوف الفريق السعودي ويأتي أحد نجوم خط الوسط بالنادي الأهلي من ضمن تلك الأسماء المطلوبة".

على جانب آخر، تخطط إدارة النادي الأهلي في إبرام صفقة جديدة في مركز حراسة المرمى هذا الموسم، بعد تؤكد غياب قائد الفريق محمد الشناوي، بعد إصابته بخلع في الكتف خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية بساحل العاج.