نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الكاميرون ضد نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ اليوم فعاليات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تشهد مواجهات قوية مثل مواجهة المنتخب النيجيري أمام الكاميروني.

ويستعد المنتخب النيجيري لمواجهة نظيره الكاميروني، في قمة مبكرة، من أجل اقتناص فرصة التتويج.

نيجريا تواجدت في المجموعة الأولى، والتي استطاعت الفوز على حساب كلا من كوت ديفوار، غينيا بيساو، بينما استطاعت التعادل أمام غينيا الاستوائية بهدف نظيف.

أما الكاميرون فكانت في المجموعة الثالثة، فحصدت التأهل بشق الأنفس، وذلك بعد الخسارة أمام السنغال، والتعادل أمام غينيا والفوز على حساب غامبيا ليكون التأهل شاقا وصعبا.

موعد مباراة مباراة الكاميرون ضد نيجيريا في أمم افريقيا

وتنطلق مباراة المنتخبين، في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر الحادي عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل ملعب فيليكس هوفويت بواني، المباراة المرتقبة من أجل معرفة أول أطراف دور الثمانية.

القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون ضد نيجيريا في أمم إفريقيا

وتنقل المباراة المرتقبة ومباريات المسابقة بأكملها عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

‏BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3