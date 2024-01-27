نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الكاميرون المتوقع أمام نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب الكاميروني لمواجهة نظيره النيجيري وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الافريقية والتي تقام في ساحل العاج.

وتأهل منتخب الكاميرون في المركز الثاني ضمن المجموعة الثالثة بشق الأنفس، وذلك بعد الخسارة أمام السنغال، والتعادل أمام غينيا والفوز على حساب غامبيا ليكون التأهل شاقا وصعبا.

بينما كان مشوار المنتخب النيجيري سهلا في المجموعة الأولى، والتي استطاعت الفوز على حساب كلا من كوت ديفوار، غينيا بيساو، بينما استطاعت التعادل أمام غينيا الاستوائية بهدف نظيف.

موعد مباراة مباراة الكاميرون ضد نيجيريا في أمم افريقيا

وتنطلق مباراة المنتخبين، في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر الحادي عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل ملعب فيليكس هوفويت بواني، المباراة المرتقبة من أجل معرفة أول أطراف دور الثمانية.

تشكيل الكاميرون المتوقع لمواجهة نيجيريا

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: كاستيليتو، كريستوفر ووة، هارولد موكودي.

الوسط: نوهو تولو، نتشام، أوليفير كيمين، زامبو أنغويسا، دارلين يانغوا.

الهجوم: كارل توكو إيكامبي، نيكولاس مومي نغاميلو.

القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون ضد نيجيريا في امم افريقيا

وتنقل المباراة المرتقبة ومباريات المسابقة بأكملها عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

‏BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3