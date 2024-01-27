نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل نيجيريا المتوقع أمام الكاميرون في كأس الأمم الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب النيجيري لمباراة منتظرة أمام نظيره الكاميرون في قمة مبكرة ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كاس الامم الافريقية

مشوار المنتخب النيجيري في البطولة كان يسيرا والذي في المجموعة الأولى، والتي استطاعت الفوز على حساب كلا من كوت ديفوار، غينيا بيساو، بينما استطاعت التعادل أمام غينيا الاستوائية بهدف نظيف

بينما منتخب الكاميرون في المركز الثاني ضمن المجموعة الثالثة بشق الأنفس، وذلك بعد الخسارة أمام السنغال، والتعادل أمام غينيا والفوز على حساب غامبيا ليكون التأهل شاقا وصعبا.

موعد مباراة مباراة الكاميرون ونيجيريا في أمم افريقيا

وتنطلق مباراة المنتخبين، في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر الحادي عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل ملعب فيليكس هوفويت بواني، المباراة المرتقبة من أجل معرفة أول أطراف دور الثمانية.

تشكيل نيجيريا المتوقع لمواجهة الكاميرون

المرمى: ستانلي نوابيلي

الدفاع: أولا أينا – كينيث أوميرو - سيمي أجايي - كالفن باسي

الوسط: فرانك أوجوتشوكو أونيكا – جوي أريبو - صامويل تشوكويزي – برايت صامويل

الهجوم: فيكتور أوسيمين – موسيس سيمون

القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون ضد نيجيريا في أمم إفريقيا

وتنقل المباراة المرتقبة ومباريات المسابقة بأكملها عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

‏BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3