نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب انجولا وناميبيا في كأس الأمم الإفريقية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب أنجولا لمواجهة نظيره منتخب ناميبيا غدًا السبت، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليا بكوت ديفوار.

تنطلق مباراة انجولا وناميبيا، في تمام الساعة السابعة مساءً غدا السبت بتوقيت القاهرة، على إستاد " السلام" بمدينة بواكي بكوت ديفوار.

تأهل منتخب أنجولا لهذا الدور بعد أن احتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، في حين صعد منتخب ناميبيا إلى الدور التالي برصيد 3 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة انجولا وناميبيا

وتذاع المباراة عبر قناة " bein sports MAX 1"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويدير هذه المباراة طاقم التحكيم المكون من الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا، على الفار المصري محمود عاشور.