نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة لاس بالماس وريال مدريد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع نظيره فريق لاس بالماس مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني.

وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم برصيد 51 نقطة.

وعلى الجانب الآخر يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاس بالماس المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة.

وتقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد أمام نظيره فريق لاس بالماس مساء اليوم السبت.