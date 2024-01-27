نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق برشلونة مع نظيره فريق فياريال، اليوم السبت 27 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

تُقام المباراة بين فريقي برشلونة وفياريال في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي برشلونة وفياريال عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني.

يحل فريق برشلونة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، بينما يحل فريق فياريال في المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة.

يذكر أن فريق برشلونة قد ودع بطولة كأس ملك إسبانيا من دور الربع نهائي خلال الايام الماضية بعد الهزيمة أمام أتليتك بلباو، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.