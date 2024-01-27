نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب مصر بنظيره الجزائري، اليوم السبت 27 يناير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس امم افريقيا لكرة اليد.

تُقام المباراة بين منتخبي مصر والجزائر في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وتذاع تلك المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

وكان منتخب مصر قد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على منتخب تونس بنتيجة 30-25، بينما صعد منتخب الجزائر بعد انتصاره على حساب منتخب الراس الأخضر بنتيجة 32/26.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك.

بينما يتأهل المنتخب بطل كأس أمم إفريقيا إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وحصد منتخب مصر البطولة الافريقية 8 مرات.