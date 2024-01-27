نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي السعودي ووهان ثري تاونز في كأس دبي للتحدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق الأهلي السعودي، مع فريق وهان ثري تاونز الصيني، اليوم السبت 27 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب آل مكتوم بنادي النصر ضمن مباريات الدور نصف النهائي في كأس دبي التحدي.

الأهلي ضد وهان ثري تاونز

تُقام المباراة بين فريقي الأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويحاول ماتياس يايسله مدرب الأهلي السعودي، الاستعداد بالصورة المثالية لعودة دوري روشن بعد انقضاء مشاركة منتخب السعودية في كأس آسيا، ويُدرك أن التحام بهذه القوة فرصة مميزة لاكتساب مزيد من الخبرة والجدية في الفترة المقبلة.

الزمالك يتأهل لنهائي كأس دبي

يذكر إن الزمالك حسم تأهله إلى المباراة النهائية بعد التفوق على فريق الرجاء المغربي بركلات الترجيح (4-2) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2.