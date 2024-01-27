موعد مباراة نيوكاسل يونايتد وفولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية مباراة نيوكاسل يونايتد وفولهام وذلك ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الحالي.



تأهل نيوكاسل يونايتد للدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه الكبير على سندرلاند بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب أوف لايت وذلك ضمن منافسات الدور الثالث من البطولة.



بينما تغلب فولهام على نظيره روتردام يونايتد بهدف نظيف وذلك ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.



موعد مباراة نيوكاسل يونايتد وفولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي



من المقرر أن تقام مباراة نيوكاسل يونايتد وفولهام يوم السبت 27 يناير 2024 على ملعب كرافين كوتاج معقل فولهام وذلك ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية BeinSPORTS 1 بنقل أحداث المباراة.