نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والجزائر في كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقى منتخب مصر لكرة اليد مع الجزائر فى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقيةغدا السبت فى النسخة التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

موعد مباراة مصر والجزائر

تنطلق مباراة مصر والجزائر في تمام الساعة السادسة مساء غد السبت في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر

تنقل مباراة مصر والجزائر لكرة اليد بأمم إفريقيا عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري للبطولة ويعلق عليه خالد خيري.

ويأمل منتخب مصر لكرة اليد، في الحفاظ على لقبه الأفريقي والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، والتتويج باللقب التاسع في بطولة أمم إفريقيا، فيما حقق منتخب الجزائر 7 بطولات من قبل.