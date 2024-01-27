نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة انجولا وناميبيا في كأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب أنجولا لمواجهة نظيره منتخب ناميبيا غدًا السبت، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليا بكوت ديفوار.

تنطلق مباراة انجولا وناميبيا، في تمام الساعة السابعة مساءً غدا السبت بتوقيت القاهرة، على إستاد " السلام" بمدينة بواكي بكوت ديفوار.

التشكيل المتوقع لمنتخب ناميبيا

بينما من المتوقع أن يبدأ ناميبيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لويد كازابوا

الدفاع: ريان نيامبي - كينيدي أموتينيا - لوبيني هاوكونجو - ريان هاناموب

الوسط: أبروسيوس بيتروس - بيتروس شيتيمبي - أبسالوم ليمبوندي

الهجوم: برينس تجيوزا - ديون هوتو - بيتر شالوليلي

التشكيل المتوقع لانجولا

حراسة المرمى: نيبلو

• خط الدفاع: جوناثان مانانجا - كيالوندا جاسبر - نوريو فورتونا -إيدي أفونسو.

• خط الوسط: كافومانا شو - فريدي - جيلبرتو.

• خط الهجوم:جيلسون دالا، زيتني - مابولولو.

تأهل منتخب أنجولا لهذا الدور بعد أن احتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، في حين صعد منتخب ناميبيا إلى الدور التالي برصيد 3 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة انجولا وناميبيا

وتذاع المباراة عبر قناة " bein sports MAX 1"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويدير هذه المباراة طاقم التحكيم المكون من الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا، على الفار المصري محمود عاشور.