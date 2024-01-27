انت الأن تتابع خبر بانيغا يخرج عن صمته بتصريحات نارية بعد رحيله عن الشباب... ويكشف الوجهة الجديدة في مفاجأة غير متوقعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نادي الشباب يفسخ عقد قائده الأرجنتيني إيفر بانيغا

أنهى نادي الشباب عقد قائده الأرجنتيني إيفر بانيغا، تمهيداً لانتقاله إلى فريق آخر. وفسخ الشباب عقد بانيغا، بعد إجراء مخالصة نهائية بين الطرفين.

طلب بانيغا الرحيل عن الشباب

كان بانيغا قد طلب من إدارة النادي الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، وإنهاء العقد بين الطرفين بالتراضي.

انتقال بانيغا إلى نيولز أولد بويز

وأكدت مصادر أن بانيغا وقّع بالفعل على إنهاء عقده مع الشباب وسيوقع غداً عقداً مع نيولز أولد بويز الأرجنتيني. عقده مع النادي الأرجنتيني سيكون حتى ديسمبر 2025، ويتضمّن بنداً لتمديده عاماً آخر.

تجديد عقد بانيغا مع الشباب

كان الشباب قد جدّد عقد بانيغا الصيف الماضي حتى نهاية موسم 2023-2024، بعدما انضم إلى الفريق عام 2020 من إشبيلية الإسباني.