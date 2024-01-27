جوارديولا يحسم موقفه من الرحيل عن مانشستر سيتي.. قرار غير متوقع

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أحمد جودة - القاهرة -

حسم المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، موقفه من الرحيل بشكل نهائي عن صفوف الفريق السماوي مع نهاية الموسم الجاري.

مانشستر سيتي يتأهل إلى دور الستة عشر بكأس الرابطة الإنجليزية

ونجح فريق مانشستر سيتي في التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم، بعدما حقق فوزًا صعبًا على نظيره فريق توتنهام هوتسبير، بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

جوارديولا يحسم موقفه من الرحيل عن مانشستر سيتي

وأكد بيب جوارديولا في تصريحات له عقب المباراة، عند سؤاله عن إمكانية رحيله عن مانشستر سيتي: "انا باقٍ في مانشستر سيتي حتى نهاية عقدي، والذي من المقرر انتهاءه الموسم القادم، ومن الممكن أن أقوم بتجديد عقدي."

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي، يستعد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بيرنلي، يوم 31 من شهر يناير الجاري الموافق الأربعاء المقبل، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.