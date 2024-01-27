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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الألمانية عن موعد مباراة بايرن ميونخ وأجسبورج وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

موعد مباراة بايرن ميونخ وأجسبورج في الدوري الألماني



من المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ وأجسبورج يوم السبت 27 يناير 2024 على إستاد امبولس أرينا معقل أجسبورج وذلك ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مصر والساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN sports HD بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.

موقف بايرن ميونخ وأجسبورج في جدول الدوري الألماني

التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونيخ وأجسبورج في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

احتل بايرن ميونخ المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 71 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 5 مباراة.

في حين احتل أجسبورج المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 34 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر 18 مباراة.

وكان بايرن ميونخ قد فاز على يونيون بيرلين بهدف نظيف في الجولة الثامنة عشر من البوندزليجا بينما فاز أجسبورج على بروسيا مونشنجلادباخ بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل بايرن ميونخ المركز الثاني برصيد 44 نقطة في جدول الدوري الألماني بينما يحتل أجسبورج المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

من المتوقع أن يخوض بايرن ميونخ المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: لايمر - أوباميكانو - ماتيس دي ليخت- جورتيسكا.

خط الوسط: جمال موسيالا - جيريرو - جوشوا كيميتش.

خط الهجوم: كومان- هاري كين - ليروي ساني.