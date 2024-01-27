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رياض - احمد صلاح - تنطلق مباريات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 المقامة في كوت ديفوار، بمواجهة قوية تجمع بين نييجريا والكاميرون وذلك على أرضية ستاد “فيليكس هوفويت بوانيي”.

الفائز من ديربي غرب أفريقيا، سيقابل المتأهل بين أنجولا وناميبيا في دور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

تقابل المنتخبين من قبل في 3 مناسبات بنهائي بطولة أمم أفريقيا (1984 و1988 و2000) وتوج بهم أسود الكاميرون، وكانت آخر مواجهة بينهما في 2019 وانتصر النسور بنتيجة 3-2 بدور الـ16.

وتأهل منتخب نيجيريا لدور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية، بعد أن احتل وصافة المجموعة الأولى التي ضمت كوت ديفوار منظم البطولة، بعد أن جميع النسور الخضر سبع نقاط من فوزين وتعادل.

منتخب الكاميرون الملقب بالأسود غير المروضة، بعد أن تواجدو في وصافة المجموعة الثالثة بأربع نقاط من فوز وتعادل وهزيمة، ليتواجد المنتخب الكاميروني في المركز الثاني خلف منتخب السنغال الذي تصدر بالعلامة الكاملة.

موعد مباراة نيجيريا والكاميرون في كأس الأمم الأفريقية 2024

المواجهة التي ستجمع بين النسور الخضر والأسود غير المروضة، ستقام يوم السبت 27 يناير 2024 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة نيجيريا والكاميرون في كأس الأمم الأفريقية 2024

المباراة منقولة عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 2 Max، beIN Sports HD 2 Max.

معلق مباراة نيجيريا والكاميرون في كأس الأمم الأفريقية

سيقوم المعلق التونسي عصام الشوالي بالتعليق على أحداث اللقاء عبر شبكة القنوات القطرية beIn sports>



