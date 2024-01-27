انت الأن تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 27 يناير 2024.. مواجهات قوية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نستعرض معكم في “دوت الخليج”، مواعيد مباريات اليوم السبت 27 يناير 2024، حيث ستنطلق مباريات دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية 2024.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

إيسوتش تاون: مايدستون – الساعة 2:30 ظهراً بتوقيت القاهرة – قناة beIN sports 2 بتعليق باسم الزير.

شيفيلد يونايتد : برايتون -الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة- قناة beIN sports 2 بتعليق أحمد عبده.

ليدز يونايتد : بايموث أرجايل – الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIN sports 6 بتعليق عامر الخوذيري.

إيفرتون : لوتون تاون – الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIN sports 9 بتعليق محمد بركات.

فولهام : نيوكاسل يونايتد – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIN sports 2 بتعليق نوفل باشي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ريال سوسييداد : رايو فالكيانو – الساعة 3 عصراً بتوقيت القاهرة – قناة beIN sports 3 بتعليق منتصر الأزهري.

لاس بالماس : ريال مدريد – الساعة 5:15 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIN sports 1 بتعليق أحمد البلوشي.

برشلونة : فياريال – الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIN sports 1 بتعليق حفيظ دراجي.

ريال مايوركا : ريال بيتيس – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIN sports 3 بتعليق محمد السعدي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

أتلانتا : أودنيزي – الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة – قناة أبو ظبي بريميوم 1 بتعليق عصام عبده.

يوفنتوس: إمبولي – الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة – قناة أبو ظبي بريميوم 1 بتعليق عامر عبد الله.

ميلان: بولونيا – الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة – قناة أبو ظبي بريميوم 1 بتعليق حازم عبد السلام.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

أوجسبورج : بايرن ميونخ – الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIN sports 5 بتعليق علي محمد علي.

شتوتجارت : لايبزيج – الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIn sports 8 بتعليق منتصر علوان.

فيردير بريمن : فرايبورج – الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIN sports Extra 1 بتعليق سمير اليعقوبي.

فولفسبورج : كولن – الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة – تطبيق TOD بتعليق عادل خلو.

هوفنهايم : هايدنهايم – الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة – تطبيق TOD بتعليق أحمد المعمري.

باير ليفركوزن : بوروسيا مونشجلادباخ – الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIN sports 5 بتعليق حسن العيدروس.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

نيس : ميتز – الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIN sports 4 بتعليق مضر اليوسف.

مارسيليا : موناكو – الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIN sports 1 بتعليق جواد بده.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

انجولا : ناميبيا – الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIN sports AFCON 1 بتعليق محمد مبروكي.

نيجيريا : الكاميرون – الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIN sports AFCON 1 بتعليق عصام الشوالي.