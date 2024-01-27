انت الأن تتابع خبر مناقشة عائلة العامري فاروق قبل وفاته بلحظات.. بسمة وهبة تكشفها والخطيب حضرها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الإعلامية بسمة وهبة بالكشف عن مناقشة عائلة العامري فاروق قبل وفاته بلحظات، وهو نائب رئيس النادي الأهلي الذي رحل عن عالمنا صباح أمس الجمعة بعد صراع طويل، وقدمت العزاء إلى أسرته ومحبيه وجمهوره في كل مكان.

مناقشة عائلة العامري فاروق قبل وفاته بلحظات

وكشفت بسمة وهبة في حلقة برنامجها اليومي “90 دقيقة” الذي يبث على قناة المحور عن مناقشة عائلة العامري فاروق قبل وفاته بلحظات، وقالت “البقاء لله، وتغمده الله في رحمته وخالص العزاء لأسرته، فقد كان على أجهزة التنفس الصناعي حيث توقفت أجهزة الجسم كلها عدا القلب”.

واستكملت قائلة “أنه حتى الأمس، كان قلبه ينبض، وكان هناك خلاف بين الأسرة والمقربين بخصوص إمكانية رفعه من الأجهزة وإعلان وفاته رسميًا أم أنه كان مازال حيا ويجب أن يتلقى العلاج حتى آخر لحظة، وحضر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هذا النقاش”.

وفاة العامري فاروق

وأضافت بسمة وهبة قائلة “تم الاتفاق على أن الأطباء هم من سيحسمون المسألة، فتم إحضار طبيب عام وطبيب قلب وكشفا عليه وأكدا أن القلب مازال ينبض، وكل ذلك كان بالأمس، وقررت الأسرة بأنها ستتركه يتلقى العلاج” قبل إعلان وفاته رسمياً”.

وكشف المهندس خالد فاروق أمس الجمعة 26 يناير 2024 عن وفاة شقيقة نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق العامري فاروق، وذلك بعدما أصيب بنزيف في المخ/ وقال من خلال حسابه على فيس بوك “مصاب آل العامري، بنفوس راضية وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره محتسبين صابرين أنعي أخي الغالي، الشريف العامري فاروق العامري وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس النادي الأهلي، عن عمر 53 عاما بعد صراع من المرض لمدة 80 يوماً”.