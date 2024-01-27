نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والكونغو في دور 16 بكأس الأمم الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب مصر مع نظيره منتخب الكونغو غدا يوم الأحد الموافق 27/1/2024 بستاد لوران بوكو في لقاء هام وحاسم بينهم ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة مصر والكونغو

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر والكونغو مساء الأحد في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب مجموعة مصر والكونغو

1- كاب فيردي 7 نقاط

2- مصر 3 نقاط

3- غانا نقطتين

4- موزمبيق نقطتين

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو

تردد قناة bein sports afcon

القمر: نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.