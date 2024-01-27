"الهريفي يشعل الجدل بتصريح ناري ضد البليهي... ورد قاطع من الأخير في قطر يثير الدهشة"

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رياض - احمد صلاح - تحدث الناقد الرياضي فهد الهريفي، عن علي البليهي مدافع الهلال والمنتخب الوطني، قائلاً:«هو حالة يجب أن تُدرس»

وأضاف «الهريفي» في تصريحات مُتلفزة عبر برنامج رياضة سكوب:« البليهي ينقصه بعض الإمكانيات، ولكنه يطور من مستواه، مشيرًا أن اللاعب الذي يتطور أفضل بكثير من اللاعب الموهوب.

وأتم:« البليهي غير موهوب ولكنه طور من نفسه حتى استطاع تكوين شخصية له داخل الملعب، وأصبح عنصر ذا أهمية كبيرة في الفريق، وحفر اسمه ضمن قائمة أفضل مدافعين بالكرة السعودية.