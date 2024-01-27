الرياضة

"الهريفي يشعل الجدل بتصريح ناري ضد البليهي... ورد قاطع من الأخير في قطر يثير الدهشة"

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رياض - احمد صلاح - تحدث الناقد الرياضي فهد الهريفي، عن علي البليهي مدافع الهلال والمنتخب الوطني، قائلاً:«هو حالة يجب أن تُدرس»

وأضاف «الهريفي» في تصريحات مُتلفزة عبر برنامج رياضة سكوب:« البليهي ينقصه بعض الإمكانيات، ولكنه يطور من مستواه، مشيرًا أن اللاعب الذي يتطور أفضل بكثير من اللاعب الموهوب.

وأتم:« البليهي غير موهوب ولكنه طور من نفسه حتى استطاع تكوين شخصية له داخل الملعب، وأصبح عنصر ذا أهمية كبيرة في الفريق، وحفر اسمه ضمن قائمة أفضل مدافعين بالكرة السعودية.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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