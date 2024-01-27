نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لابورتا يُكشر عن أنيابه.. برشلونة على أعتاب حسم التعاقد مع صفقة مجانية ذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

باتت إدارة نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، على أعتاب حسم التعاقد مع صفقة مجانية جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق الكتالوني.

برشلونة يستهدف التعاقد مع صفقة مجانية جديدة

ووفقا لما كشفه الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن هناك صفقة مجانية على أعتاب نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في 2024.

كما أشار رومانو، أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع سيرجي كاردونا ظهير أيسر فريق لاس بالماس، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع ناديه.

وأوضح الصحفي الإيطالي، أن هناك محادثات من جانب إدارة نادي برشلونة، مع اللاعب سيرجي كاردونا، ووكلائه من أجل الحديث عن كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة.

والجدير بالذكر أن سيرجي كاردونا، من المنتظر أن ينتهي عقده بشكل رسمي مع فريقه لاس بالماس، في 30 يونيو من عام 2024 المقبل.