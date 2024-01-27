انت الأن تتابع خبر سهرة كتالونية النهاردة.. موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشاق كرة القدم الكتالونية في مصر والعالم العربي أنتم اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024 على موعد مع سهرة كروية من العيار الثقيل حيث ننشر لكم موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة ومعلق المباراة.

ويستضيف برشلونة مساء اليوم فريق فياريال على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي وتحت إدارة الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو وذلك في إطار منافسات الأسبوع الثاني والعشرون من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة برشلونة وفياريال

يكون موعد مباراة برشلونة وفياريال في إطار منافسات الأسبوع الثاني والعشرون من بطولة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وبعدما تعرفنا على موعد مباراة برشلونة وفياريال في إطار منافسات الأسبوع الثاني والعشرون من بطولة الدوري الإسباني الممتاز يأتي الدور على القنوات الناقلة للمباراة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال

تنقل مباراة برشلونة وفياريال في إطار منافسات الأسبوع الثاني والعشرون من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على شبكة قنوات بي إن سبورت وتحديداً قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.. إضافة إلى القنوات التالية:

TV2 Sport Premium 1 HD

Digi Sport 2 HD Romania

beIN Sports HD 2 English

beIN Sports 2 FR

Arena Sport 2 HD SLV

Ziggo Sport Select HD

LaLiga TV Bar

Nova Sports 1 HD

Eleven Sports 1 HD portugal

DAZN 1 Bar Deutsch HD

Max Sport 4 HD

Arena Sport 6 HD Croatia

Spiler 2 TV

Premier Sports 2 HD

Sport 1 HD

وبذلك نكون قد تعرفنا على موعد مباراة برشلونة وفياريال في إطار منافسات الأسبوع الثاني والعشرون من بطولة الدوري الإسباني الممتاز ومجموعة كبيرة من القنوات الناقلة للمباراة.