انت الأن تتابع خبر الرقصة الأخيرة تجمع ميسي ورونالدو في الرياض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداولت مواقع اخبارية وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي لحظة وصول قائد المنتخب الأرجنتيني ونجم نادي إنتر ميامي الأميركي، ليونيل ميسي، إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في كأس موسم الرياض.



ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية عبر حسابه على منصة "إكس"، لقطات توثق وصول ميسي وفريقه الأميركي إلى مطار الرياض، وعلق بالقول: وصول لاعبي إنتر ميامي إلى الرياض للمشاركة في كأس موسم الرياض.



من المقرر أن تُقام البطولة على ملعب "كينغدوم أرينا" وستشهد تواجد 3 أندية، إذ يشارك الهلال والنصر السعوديان إلى جانب فريق "إنتر ميامي" الأميركي.



وتحمل البطولة عنوان "الرقصة الأخيرة" وتجمع بين كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، وليونيل ميسي، نجم نادي إنتر ميامي. وتأتي هذه المباراة كآخر فرصة للنجمين للتقابل على المستوى الرياضي، بعد 12 عامًا من التنافس وتحديد الهمم في مجال كرة القدم وتحقيق الجوائز الفردية .