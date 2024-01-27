انت الأن تتابع خبر محمد صلاح ينشر صورة جديدة أثناء تلقيه العلاج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة جديدة له أثناء تمرينات العلاج الطبيعي الذي يخضع له في إنجلترا حاليا، وذلك عبر خاصية الـstory عبر حسابه في موقع "إنستغرام".



تأتي الصورة التي نشرها اللاعب المصري بعد ساعات من نشره تدوينة بجميع حساباته التواصلية قال فيها: "بدأت امبارح برنامج العلاج والتأهيل وهعمل كل حاجه ممكنه علشان اكون جاهز في اقرب وقت وارجع للمنتخب زي ماكان متفق عليه من البدايه… بردو بحبها وبحب ناسها.. حاولو اكتر.."، مرفقاً إيموجي علم مصر.



وقد لاقت تدوينات صلاح تفاعلاً كبيراً وضخماً ما بين "إعجاب" و"مشاركة" و"تعليقات"، حيث تمنى له متابعوه سرعة التعافي والعودة لصفوف المنتخب المصري في كوت ديفوار، حيث تقام بطولة "أمم إفريقيا".



تدوينة صلاح جاءت بمثابة رد على منتقديه وعلى الحملة الكبيرة غير المبررة التي تعرض لها خلال الأيام القليلة الماضية منذ إعلان إصابته وعودته لبريطانيا لتلقي العلاج وتخطي البرنامج التأهيلي. تلك الهجمة شكك خلالها محبو المنتخب المصري في مدى جدية إصابته، ودعوه لمواصلة اللعب مع الفريق .