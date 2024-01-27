انت الأن تتابع خبر مدرب الزمالك الجديد.. البرتغالي جوزيه جوميز في الطريق إلى الفارس الأبيض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد تقرير صحفي اليوم السبت الموافق 27 يناير على أن المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز اقترب من تولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأضاف التقرير المنشور في صحيفة “ojogo” البرتغالية المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز دخل في مفاوضات جادة مع مجلس إدارة نادي الزمالك من أجل قيادة الفارس الأبيض الفترة القادمة.

مدرب الزمالك الجديد

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات مع المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز دخلت في مرحلة متقدمة الفترة الحالية وتتبقى بعض التفاصيل الخاصة بالاتفاق بين الطرفين لإتمام التعاقد مع نادي الزمالك.

وأشارت الصحيفة البرتغالية إلى أن البرتغالي جوزيه جوميز قد تولى مهمة تدريب ناديي ماريتيمو وتشافيز ويسعى خلال الفترة الحالية إلى مهمة جديدة داخل مصر وتحديداً قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

البرتغالي جوزيه جوميز

وكان المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز قد تولى مهمة تدريب بعض الفرق العربية في المملكة العربية السعودي والدوري الإماراتي وفي أوروبا تحديداً في إنجلترا وإسبانيا.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد نجح في التغلب على فريق الرجاء المغربي مساء أمس في إطار منافسات البطولة الودية كأس دبي للتحدي وصعد للنهائي.

ويسعى الجهاز الفني لفريق الزمالك إلى خوض عدد من الوديات القوية واستغلال فترة التوقف الدولي بسبب منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي يشارك فيها منتخب مصر بعدد كبير من لاعبي الدوري المصري الممتاز.