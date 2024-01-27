نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. جوارديولا يحسم موقفه من الرحيل عن السيتي وزيزو باقي في القلعة البيضاء وكواليس مفاوضات مدرب الزمالك الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 27-01-2024 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:

جوارديولا يحسم موقفه من الرحيل عن مانشستر سيتي

حسم المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، موقفه من الرحيل بشكل نهائي عن صفوف الفريق السماوي مع نهاية الموسم الجاري.

ونجح فريق مانشستر سيتي في التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم، بعدما حقق فوزًا صعبًا على نظيره فريق توتنهام هوتسبير، بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وأكد بيب جوارديولا في تصريحات له عقب المباراة، عند سؤاله عن إمكانية رحيله عن مانشستر سيتي: "انا باقٍ في مانشستر سيتي حتى نهاية عقدي، والذي من المقرر انتهاءه الموسم القادم، ومن الممكن أن أقوم بتجديد عقدي."

والجدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي، يستعد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بيرنلي، يوم 31 من شهر يناير الجاري الموافق الأربعاء المقبل، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

الزمالك ينجح في تجديد عقد زيزو وساحر بيراميدز على أعتاب القلعة البيضاء

تضع إدارة نادي الزمالك العديد من الأسماء البارزة والمتألقة في الفترة الأخيرة على طاولة المفاوضات، لبحث إمكانية ضم بعض الصفقات المؤثرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق.

وتأتي تلك الخطوة، عقب نجاح إدارة حسين لبيب في حل أزمة القيد التي منعت القلعة البيضاء من ضم أي صفقات جديدة هذا الموسم.

وأكد سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورتس:" الزمالك بدأ صفقاته الجديدة، والحديث الآن عن خطط الصفقات الجديدة الإفريقية، ولكن أؤكد لكن أن زيزو زملكاوي".

وتابع:" مجلس إدارة الزمالك وعد ووفى، ووصل إلى اتفاق مع زيزو واللاعب لن يرحل إلى الدوري السعودي أو القطري، ذلك كان المجلس الحالي قبل الانتخابات ونجحوا في تحقيق ذلك".

وأختتم:" الزمالك يسير بخطى ضخمة في ملف الصفقات الذي يحدد أسماء من العيار الثقيل، وتوجد مفاجأة كبيرة في هذا الملف، حيث يقترب عبد الله السعيد للانتقال إلى الفارس الأبيض".

جنسيته برتغالي - الزمالك يقترب من بديل معتمد جمال "أسم مفاجئ"

تواصل إدارة نادي الزمالك، حسم جميع الملفات الهامة والخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، لتعديل المسار من جديد هذا الموسم، بعد أن نجحوا في حل الأزمة الكبرى التي تضرب الفارس الأبيض وهي إيقاف القيد.

وتكثف إدارة القلعة البيضاء جهودها مؤخرا، لحسم ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي، لخلافة معتمد جمال خلال الموسم الحالي.

وأكد مهيب عبد الهادي عبر شاشة ام بي سي مصر:" البرتغالي خوسيه جوميز يقترب من تدريب نادي الزمالك، بعد خروج المدرب البلجيكي هوكينج خرج من حسابات القلعة البيضاء بشكل مؤكد".

وتابع:" توجد العديد من الأسماء على طاولة مسؤولو الزمالك لتولي قيادة الفريق في الموسم الحالي أبرزهم برادلي وفينجادا ولكن جوميز هو الاختيار الأقرب حتى الآن وقد يكون الأسبوع القادم ".

وأختتم:" معتمد جمال يحظى بحب ودعم جميع اللاعبين وذلك ظهر بقوة في احتفالات الفريق في المواجهة الأخيرة أمام نظيره الرجاء المغربي، في البطولة الودية المقامة بالإمارات".