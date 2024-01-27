هل يتولى كلوب تدريب منتخب ألمانيا بعد ليفربول؟

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أحمد جودة - القاهرة - سيرحل يورغن كلوب عن فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم بنهاية الموسم الجاري، ولكن ديتمر هامان، لاعب المنتخب الألماني السابق، يعتقد أنه يتعين على الاتحاد الألماني أن يمنحه الوقت الكافي لاستعادة طاقته قبل أن يسعى للتعاقد معه لتدريب المنتخب الأول.

وصدم كلوب عالم كرة القدم، عندما قال إنه لم يعد لديه "طاقة" لتدريب ليفربول، وذلك بعدما قضى تسعة أعوام في مهمته، توج خلالها الفريق بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتولى يوليان ناغلسمان حاليًا تدريب المنتخب الألماني، ولكن عقده يمتد فقط حتى بطولة أمم أوروبا التي تقام في ألمانيا في يونيو المقبل.

ورغم أن منصب المدير الفني للمنتخب الألماني قد يصبح خاليًا في يوليو المقبل، يعتقد هامان أنه يتعين على الاتحاد الألماني أن يحترم رغبة كلوب في الحصول على "حياة طبيعية" لفترة وبعدها يبدأ التفاوض معه.

وقال لاعب ليفربول السابق لشبكة سكاي: "ربما يمكن للاتحاد الألماني تعيين مدرب مؤقت لمدة عام إذا استقال ناغلسمان عقب بطولة أمم أوروبا، حتى لو كان هذا ليس أمرًا مثاليًا".

وأضاف: "ولكن إذا كان بالإمكان التعاقد مع يورغن كلوب، ربما يجب انتظاره لمدة عام، لكي يتمكن من تدريب المنتخب الألماني في 2025 قبل عام من كأس العالم".

ويتعين على الاتحاد الألماني أن يكون نشيطا في مساعيه للحصول على مدمات كلوب، خاصة وأن الأندية الكبرى في أنحاء العالم ستسعى للتعاقد معه، رغم أنه قال إنه لن يقوم بتدريب أي فريق إنجليزي مرة أخرى.

وأضاف هامان: "كلوب كان واحدًا من أفضل المدربين على مدار آخر 10 أو 20 عامًا، ولا يجب أن تنسى أن لدينا مواهب فردية مذهلة في ألمانيا".

وقال إنه "رغم تراجع نتائج المنتخب الألماني كفريق في السنوات الأخيرة، تظل الجودة موجودة