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أحمد جودة - القاهرة -

أكد بيتر سيجارت، مدرب منتخب طاجيكستان، جاهزية فريقه لمواجهة الإمارات غدًا الأحد في دور الثمن النهائي من كأس آسيا "قطر 2023".

مدرب طاجيكستان يتحدى الامارات قبل ثمن نهائي كأس آسيا 2023

وخلال المؤتمر الصحفي، أكد سيجارت قائلًا: "نحن جاهزون لمباراة الغد أمام الإمارات، ونطمح في تحقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية في البطولة القارية".

وأضاف: "نسعى لاستكمال المسيرة الناجحة التي بدأناها في البطولة، بعد الأداء والنتائج الجيدة التي حققناها في دور المجموعات".

وأعرب عن فخره بما قدمه اللاعبون وإصرارهم، مؤكدًا عزم الفريق على مواصلة المسيرة وتحقيق نجاح جديد في أول مشاركة قارية لهم.

وأضاف زوير دزورابويف، لاعب منتخب طاجيكستان: "نسعى جاهدين لتقديم أداء جيد وتحقيق الفوز والتأهل لربع النهائي، وهدفنا الوحيد هو تحقيق النتائج التي نسعى إليها".

وختم سيجارت بالقول: "نطمح في صعوبة المهمة أمام المنتخب الإماراتي، الذي لن يكون منافسًا سهلًا، وقد درسنا مبارياتهم ونقاط قوتهم وضعفهم، ونتطلع إلى التعامل معهم بشكل مثالي".