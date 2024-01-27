عاجل.. ضربة موجعة في برشلونة قبل مواجهة فياريال بالليجا

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أحمد جودة - القاهرة -

قبل مواجهة فياريال في مساء اليوم السبت ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإسباني "الليجا"، تعرض لاعبٌ من فريق برشلونة لإصابة مفاجئة. وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأنَّ تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق، استبعد سيرجي روبيرتو من قائمة الفريق لهذه المباراة بسبب الإصابة.

ضربة موجعة في برشلونة قبل مواجهة فياريال بالليجا

وأوضحت الصحيفة أنَّ سيرجي شعر بآلام في أوتار الركبة، وأبلغ على الفور الجهاز الفني والطبيب. وبناءً على ذلك، فإنَّه لن يكون حاضرًا على الأقل في مواجهة فياريال في الدوري.

يُشار إلى أنَّ فريق برشلونة يُعاني حاليًا من إصابات عديدة، حيث يشمل القائمة كل من: تير شتيجن، ماركوس ألونسو، جافي، سيرجي روبيرتو، إينيجو مارتينيز، رافينيا، وبالدي.

يأتي هذا في ظل استعدادات برشلونة بعد خروجه من بطولة كأس ملك إسبانيا بعد الهزيمة أمام أتلتيك بيلباو، وبينما يحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب "الليجا" برصيد 44 نقطة.