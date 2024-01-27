نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة برشلونة لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمواجهة اليوم أمام فياريال ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

قائمة برشلونة شهدت غيابًا للثتائي بالدي وسيرجي روبيرتو بسبب الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا، كما استمر غياب حارس المرمى تير شتيغن.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:-

جواو كانسيلو - أرواخو - فيران توريس - بيدري - روبرت ليفاندوفسكي - إيناكي بينا - جواو فيليكس - كريستينسين - روميو - فيكتور روكي - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - كوندي أسترالاجا - لامين يامال - كاسادو - كوتشين - فيرمين - كوبارسي - مارك جويو - فورت.