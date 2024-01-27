نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد رحيل تشافي عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فترة غير مستقرة على الإطلاق تحت قيادة المدير الفني الحالي تشافي هيرنانديز في بطولة الدوري الإسباني والمسابقات المختلفة.

موعد رحيل تشافي عن برشلونة

وودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بطولة كأس ملك إسبانيا من الدور ثمن النهائي بعد الخسارة أمام نظيره أتلتيك بلباو بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأكدت تقارير صحفية عديدة في الفترة الأخيرة أن هناك احتمالية كبيرة لإقالة المدرب تشافي هيرنانديز من تدريب برشلونة حال استمرار النتائج المخيبة للآمال.

وبحسب الصحفي الكتالوني جوتا جوردي فإن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة حدد موعد محتمل لرحيل المدرب تشافي هيرنانديز عن النادي الكتالوني.

وأوضح جوتا جوردي في تصريحات تلفزيونية له:" أعتقد أن نابولي لو أقصى برشلونة من دوري أبطال أوروبا، لن يستمر تشافي في منصبه".