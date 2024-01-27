انت الأن تتابع خبر موعد مباراة نيجيريا والكاميرون في كأس أمم إفريقيا .. إليكم القنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يلعب منتخب نيجيريا مساء اليوم السبت 27 يناير 2024 مباراة قوية أمام نظيره منتخب الكاميرون على أرضية ملعب فيليكس هوفويت بوانيي مدينة أبيدجان فى كوت ديفوار ، ضمن منافسات دور السادس عشر من دوري المجموعة لبطولة كأس أمم إفريقيا في نسختها الجديدة التي تحتضنها ساحل العاج

ويسعي منتخب نيجيريا في تحقيق الفوز بهذه المباراة أمام اسود الديرانجا ، حيث يخوض المباراة تحكيمياً الحكم رضوان جيد ويساعد زكرياء برينسي ولحسن أزكاو و جلال جيد وحكم الفار سمير الكزاز

موعد مباراة نيجيريا والكاميرون في كأس أمم إفريقيا

تبدأ مباراة نيجيريا والكاميرون في كأس أمم إفريقيا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية الثامنة مساءً المملكة العربية السعودية والتاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا والكاميرون في كأس أمم إفريقيا

وكشفت مجموعة قنوات بي ان سبورت أنها ستقوم بنقل أحداث مباراة نيجيريا والكاميرون في كأس أمم إفريقيا وبالتحديد قناة beIN Sports HD 2 Max، حيث يقوم عصام الشوالي بالتعليق على مجاريتها.