انت الأن تتابع خبر صفقات الزمالك الشتوية الجديدة 2024 .. نجم منتخب مصر على أبواب الفارس الأبيض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف مصدر مسئول من داخل نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم السبت الموفق 27 يناير 2024، بشأن آخر تطورات الصفقات الشتوية الجديدة لنادي الزمالك، التي تقام في الفترة الحالية.

ويرغب مجلس إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب إلي عقد عدد من الصفقات الجديد من أجل تدعيم الفريق الأول لكرة القدم ببعض العناصر المميزة، بعد انتهاء أزمة القيد خلال الفترة القليلة الماضية.

صفقات الزمالك الشتوية الجديدة 2024

وأوضح المصدر بالقلعة البيضاء في تصريحات صحفية له اليوم السبت أن آخر تطورات صفقات الزمالك الشتوية الجديدة 2024 تتمثل في اقتراب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخب مصر عبد الله السعيد من الانتقال إلي الفارس الأبيض خلال المريكاتو الشتوي الجالي.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه أنه لا صحة مطلقاً لما يتردد حول رحيل أحمد سيد زيزو عن الزمالك في الفترة الحالية ولن يرحل إلى الدوري السعودي وصفقات نادي الزمالك، فيها صفقات من العيار الثقيل، خاصة في الأفارقة