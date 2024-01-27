انت الأن تتابع خبر اضبطها حالا.....تردد قناة بين سبورت 4k الجديد على النايل سات لمشاهدة المبارايات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر قناة بي ان سبورت 4k من أكثر القنوات شهرة في العالم العربي، حيث يبحث عشاق كرة القدم عن تردد القناة لمشاهدة المبارايات المختلفة بجودة عالية، وتبث القناة الرياضات المختلفة ومن اهمها كرة القدم وكرة السلة والتنس والكثير من الرياضات المختلفة، وتبث القناة عبر عدة اقمار صناعية مثل النايل سات وسهيل سات ويوتلسات،لتوفيرها في العالم اجمع.

تتوفر القناة على مجموعة من الأقمار الصناعية المختلفة مثل النايل سات وسهيل سات، وتتميز هذه القناة بالكثير من المميزات، وتشتهر هذه القناة في العالم العربي والدول الاوروبية، وتركز القناة على عشاق كرة القدم لذلك تعمل على بث جميع المباريات الهامة في العالم العربي وبعض مباريات الدول الاوروبيه.

القمر الصناعي يوتلسات

التردد: 12187.8

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12475

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

القمر الصناعي سهيل سات

التردد: 12604

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

ضبط التردد على الرسيفر

يمكنك ضبط القناة على جهازك بطريقة بسيطة للاستمتاع بمشاهدة المبارايات المختلفة، حيث أنها تقدم مجموعة من المبارايات المختلفة في الرياضات المختلفة.

في البداية نضغط على زر القائمة. ندخل على قائمة الضبط. ثم نختار القمر الصناعي من القائمة. بعد ذلك ندخل التردد الخاص بالقناة. نضغط على موافق.

مميزات قناة بي ان سبورت 4k

تتميز هذه القناة بالكثير من المميزات مقارنة بباقي القنوات، لذلك تعتبر من أكثر القنوات التى يتم البحث عنها لمشاهدة المبارايات المختلفة.