نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بطريقة غير مباشرة".. الزمالك يغري رمضان صبحي لمغادرة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل إدارة نادي الزمالك في الفترة الحالية، العمل على توفير بعض الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الحالي، بعد نجاحها في حل أزمة القيد مؤخرا وسد العديد من غرامات الفارس الأبيض.

- سليمان يتحدث عن رمضان صبحي

وقال أحمد سليمان في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر": " لا يجب أن تحرك منصات السوشيال ميديا إدارة النوادي لأن الأمر المسؤولية مختلفة".

وتابع:" بعض الصفقات تبرمها الإدارة مع لاعبين جيدين ورغم ذلك لا يجد هذا اللاعب حب ودعم الجماهير، والعكس صحيح وهناك العديد من الأمثلة".

وواصل:" إذا تحدثنا عن صفقة رمضان صبحي وانضمامه إلى الزمالك سيجد اللاعب دفع ودعم جماهيري كبير، وكذلك مصطفى فتحي (لاعب بيراميدز)".

وأختتم: "لا يحدث أي تضارب أو صدام داخل إدارة نادي الزمالك، كلنا نعمل سويا بتحقيق مصلحة الفريق وكل الملفات منظمة ومُعلنة".