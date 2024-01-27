نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ساحر الأهلي يرغب في الرحيل إلى الزمالك".. فيوتشر يفجر كبرى المفاجأت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر علاء ميهوب، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، مفاجأة مدوية عن رغبة أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، في الرحيل إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونجح مسؤولو نادي فيوتشر في الساعات الماضية من حسم الاتفاق مع حسام حسن لتولي قيادة الفريق بعد رحيل مدربه البرتغالي.

- ناصر ماهر يرغب في الرحيل للزمالك

وأوضح علاء ميهوب في تصريحاته عبر إم بي سي مصر:" ناصر ماهر نجم الفريق أبلغنا برغبته في الرحيل وخوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية".

وتابع:" ماهر يرغب في الرحيل إلى نادي الزمالك".

وأختتم:" لا نمانع ولا نقف في طريق أي لاعب ولكن يجب أن تسير الأمور بشكلها الطبيعي والقانوني، وذلك ما أكده وليد دعبس رئيس النادي، ولعل صفقة عمر كمال عبدالواحد أكبر مثال على ذلك ".

