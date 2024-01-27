نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيباستيان ديسابر: واثقون من تخطي عقبة مصر.. وغياب محمد صلاح غير مؤثر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المدير الفني الفرنسي، سيباستيان ديسابر، عن المواجهة المرتقبة بين منتخب الكونغو الديمقراطية ومنتخب مصر في دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 التي تجري في كوت ديفوار.

ديسابر: واثقون من تخطي عقبة مصر

وأكد ديسابر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن فريقه جاهز لهذا التحدي، مشيرًا إلى أنهم يعملون على تحسين النقاط التي يحتاجون إلى تحسينها.

وقال: "نحن مستعدون لمواجهة منتخب مصر غدًا، وندرك الجوانب التي يجب تطويرها، الفريق متحد وقوته في تلاحمه، واللاعبون يدركون ما يتعين عليهم القيام به على الصعيدين الفردي والجماعي، نحن الآن في مرحلة جديدة من البطولة بعد انتهاء المرحلة النهائية، وسيتم اختيار الفائز في المباريات القادمة".

وأضاف ديسابر: "فريقنا متوازن وجاهز، وهذا يتيح لي الكثير من الخيارات التكتيكية، لدينا سيناريوهات متعددة للمباراة القادمة تعتمد على تركيز اللاعبين، وقد تم التأكد من جاهزية الجميع بعد التدريب الأخير الذي كان خفيفًا".

وعن مصر وقوتها وضعفها، أوضح المدرب الفرنسي: "أنا ملم بالكرة المصرية جيدًا وأعرف نقاط قوتها وضعفها، وسنحاول استغلال بعض نقاط الضعف في الدفاع. لدينا استراتيجية خاصة سنقوم بتنفيذها، ورغم التحدي الكبير إلا أننا واثقون من قدرتنا على تخطي هذه العقبة".

وفيما يتعلق بغياب محمد صلاح، قال ديسابر: "صلاح لن يكون حاضرًا في المباراة غدًا، وهو لاعب استثنائي. لكن منتخب مصر يمتلك لاعبين مميزين قادرين على تعويض غيابه، كما أظهروا في المباريات السابقة؛ لقد كنا نتطلع إلى مواجهته، لكننا على استعداد للتركيز على المباراة وتقديم أداء جيد غدًا".