نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم باريس سان جيرمان على طاولة باير ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بين بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي مفاوضات محتملة في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وفقا لتقارير صحفية فرنسية.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن النادي البافاري يسعى لتقوية خط دفاعه في الميركاتو الشتوي الحالي، وأنه ينظر إلى عدة خيارات لتحقيق هذا الهدف.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن بايرن ميونخ بدأ محادثات مع باريس سان جيرمان في الفترة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق لضم نوردي موكيلي مدافع النادي الباريسي في الميركاتو الشتوي الحالي. وأضافت الصحيفة الفرنسية أن الناديين يتفاوضان على إعارة موكيلي حتى نهاية الموسم مع خيار الشراء بأكثر من 25 مليون يورو.

وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن بايرن ميونخ يرغب في التعاقد مع موكيلي بناء على رغبة توماس توخيل المدرب الفني للنادي البافاري الذي أبدى موافقته على ضم موكيلي، في حين أن باريس سان جيرمان لم يحسم موقفه بعد ويناقش الأمر داخليا.

ويشار إلى أن موكيلي الذي يبلغ من العمر 26 عاما لم يشارك سوى في 9 مباريات مع باريس سان جيرمان في الموسم الحالي في كافة المسابقات ولم يساهم بأي أهداف.