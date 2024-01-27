نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكم مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تعيين حكم لمواجهة يوم غد الأحد بين المنتخب المصري والكونغو الديمقراطية في دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، ستُلعب المباراة في ملعب سان بيدرو ضمن فعاليات دور الستة عشر في البطولة.

حكم مباراة مصر والكونغو الديموقراطية

الحكم الجنوب إفريقي توم أبو نجيل سيدير هذه المواجهة الهامة، سيعاونه كلًا من سورو فاتسواني من ليسوتو كمساعد أول، ولوبيز إيفانيلدو أوليفيرا من أنغولا كمساعد ثاني، وأحمد هيرالال من موريشيوس كحكم رابع.

وسيكون الغاني دانيال لاريا هو حكم التقنية الفيديو، بمساعدة الثنائي السنغالي عيسى سي والزامبي ديانا شيكوتيشا.

تأهل منتخب مصر لهذا الدور بعد أن حقق المركز الثاني في مجموعته في المرحلة الأولى برصيد 3 نقاط؛ أما منتخب الكونغو الديمقراطية، فقد نجح في حجز المركز الثاني في مجموعته بعد تحقيق 3 نقاط من ثلاث مباريات انتهت بالتعادل أمام المغرب وتنزانيا وزامبيا.

تجرى المواجهة بين منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية في ملعب سان بيدرو يوم الأحد، 28 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.