بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والجزائر في نهائي كأس إفريقيا لكرة اليد

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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة مصر والجزائر بث مباشر في نهائي كأس أفريقيا لكرة اليد

نهائي إفريقيا لكر اليد بين Egypt - Algeria اليوم، مشاهدة مباراة مصر والجزائر بث مباشر في نهائي كأس إفريقيا لكرة اليد، تشهد بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد ختامًا مثيرًا حيث ستلتقي المنتخبات المصرية والجزائرية في المباراة النهائية. يعد هذا النهائي مرتقبًا نظرًا لتاريخ وإمكانيات المنتخبين.

تأهل المنتخب المصري للمرة الثالثة على التوالي إلى النهائي بعد أداء رائع أتمنى في المرحلة الأولى وفاز في مباراة نصف النهائي على منتخب أنغولا. في المقابل، تأهل المنتخب الجزائري للنهائي بعد أداء قوي وفوزه على منتخب الرأس الأخضر.

يعد هذا النهائي هو النهائي رقم 21 الذي يجمع بين منتخبين عربيين. يحمل المنتخب المصري لقب البطولة 8 مرات، في حين فاز المنتخب الجزائري باللقب للمرة الأخيرة في عام 2004.

الفائز في هذه المباراة النهائية سيتأهل لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2025، بينما سيحصل الفريق الفائز باللقب على تأهيل مباشر لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

موعد مباراة مصر والجزائر في نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد

تقام اليوم مباراة قوية بين منتخبي مصر والجزائر في نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2024. ستقام المباراة في الصالة المغطاة بستاد القاهرة الدولي.

مشاهدة مباراة مصر والجزائر بث مباشر كرة اليد

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة اليد موعد المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، والخامسة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس. يتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومنافسة قوية بين الفريقين الشقيقين.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر في نهائي كأس إفريقيا لكرة اليد؟

يمكن للمشجعين مشاهدة مباراة المنتخب المصري والجزائري في نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2024 على قنوات أون تايم سبورت. تعد هذه القنوات المتعاقدة الحصرية لنقل المباريات الحية للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة الأفريقية. لمشاهدة المباراة مباشرة، يمكن استخدام التردد التالي لقناة ON TIME SPORTS 1.

تردد القنوات:

تردد قناة ON TIME SPORTS 1 نايل سات تردد قناة OnTime sports على عرب سات التردد: 11861

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6 التردد 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.



كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر والجزائر في نهائي إفريقيا لكرة اليد؟

تقوم قناة أون تايم سبورتس ببث المباريات على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كم عدد مرات فوز مصر والجزائر بكأس إفريقيا لكرة اليد؟

يدخل منتخب مصر مباراته اليوم أمام منتخب الجزائر بتاريخ تتويج مثير في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد. يُعتبر منتخب مصر ثاني أكثر المنتخبات فوزًا بالبطولة في تاريخها برصيد 8 ألقاب.

بينما يأتي منتخب الجزائر في المركز الثالث برصيد 7 ألقاب، حيث حقق الفريق الجزائري سلسلة رائعة من الانتصارات المتتالية بفوزه بالبطولة في خمس مناسبات متتالية في عقد الثمانينات، وهي عام 1981 و1983 و1985 و1987 و1989.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد

حراس المرمى

كريم هنداوي (الصفا السعودي)

محمد علي (لوجرونيو الإسباني)

محمد عصام الطيار (بالينجن الألماني)

جناح أيسر

أحمد هشام سيسا (الأهلي)

مازن رضا (الزمالك)

ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

حسن قداح (كيلسي البولندي)

صانع ألعاب

أحمد خيري (الأهلي)

يحيى الدرع (فيزبريم المجري)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

ظهير أيمن

يحيى خالد (فيزبريم المجري)

مهاب سعيد (نيم الفرنسي)

محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة

إبراهيم المصري (الأهلي)

محمد ممدوح هاشم

أحمد عادل (الأهلي)

خالد وليد (الزمالك).

رئيس الوزراء يحضر نهائي إفريقيا لكرة اليد

من المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الرياضة، الدكتور أشرف صبحي، نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد، ستكون حضورهما دعمًا للمنتخب المصري في مباراته أمام الجزائر.

يتوقع وجود حضور جماهيري كبير يشجع المنتخب المصري منذ المباراة الافتتاحية.