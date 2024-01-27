هل يتعاقد برشلونة مع بديل بالدي؟.. القانون الإسباني في صفه

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أحمد جودة - القاهرة - يدرس نادي برشلونة الإسباني التفكير في التعاقد مع لاعب بديل خلفًا للمصاب أليخاندرو بالدي، قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

هل يتعاقد برشلونة مع بديل بالدي؟

تعرض بالدي لإصابة في أوتار الركبة، حسبما أعلن النادي الكتالوني في بيان رسمي اليوم، السبت، وسيخضع لجراحة ستجعله غير قادر على المشاركة في أي مباراة حتى نهاية الموسم.

وبناءً على ذلك، يُشير الاهتمام إلى إمكانية التعاقد مع لاعب جديد في مركز الظهير الأيسر قبل نهاية يناير، خاصة مع غياب بديل آخر في هذا المركز بسبب إصابة ماركوس ألونسو.

وفقًا للوائح الدوري الإسباني، يُسمح لبرشلونة بالتعاقد مع لاعب بديل للمصاب بنسبة 80% من تكلفة راتبه، مع 2% إضافية من حدود الرواتب الخاصة بالفريق بأكمله. وهذا التوجيه يأتي على غرار التعاقد مع فيتور روكي في الفترة السابقة.

تحتاج إدارة برشلونة إلى التنسيق مع تشافي لاختيار البديل المناسب، مع وجود خيار غير مباشر لاستخدام جواو كانسيلو أو هيكتور فورت كبدائل لمركز الظهير الأيسر.